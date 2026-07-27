Rivoluzione totale in Nazionale: sembrava a un passo l’ufficialità dell’ex Juventus, ma la trattativa è definitivamente saltata

Negli ultimi giorni la dirigenza della Nazionale italiana sembrava ormai orientata a puntare con decisione su Andrea Pirlo per il ruolo di commissario tecnico. Tuttavia, nelle ultime ore, la sua nomina si è improvvisamente bloccata, facendo tramontare quella che appariva la soluzione più probabile. Alla luce di questi sviluppi, anche figure di primo piano come Maldini e Leonardo starebbero valutando le proprie dimissioni, mentre il presidente Giovanni Malagò continua a spingere per la loro permanenza. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti su una situazione che, fino a poco tempo fa, sembrava ormai vicina alla definizione.

Il comunicato di Pirlo

L’ex centrocampista della Juventus ha di seguito rilasciato un comunicato ufficiale sulla sua posizione: “Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come ct. Nel corso della mia carriera ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche è esclusivamente di natura commerciale e sportiva, attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. L’amore per l’Italia non dipende da un incarico”.