L’allenatore dello storico scudetto dell’Hellas Verona nel 1984/1985 si è spento all’età di 91 anni presso l’ospedale Borgo Roma di Verona
Il mondo del calcio si stringe nel ricordo di Osvaldo Bagnoli, allenatore del celebre scudetto del Hellas Verona durante la stagione 1984/1985. L’ex calciatore e allenatore si è spento all’età di 91 anni presso l’spedale Borgo Roma di Verona.
Soffrii non poco per quella corsa scudetto persa col Verona dei miracoli. Al Bentegodi restituimmo l’1-2 subito al Comunale all’andata, ci fu una sconfitta discutibile (in ogni senso) all’Olimpico con la Roma… Ciò detto, il massimo rispetto sportivo e umano per il mago della Bovisa.
Non ci sono più allenatori così. RIP
Ciao, grande uomo.