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Attimi di paura per l’ex granata Armando Izzo, minacciato con una pistola durante una rapina, rubato un orologio di lusso

Attimi di terrore per l’ex difensore del Torino, ora in forza all’Avellino, Armando Izzo. Il difensore campano si trovava a Terracina (Latina) in pieno centro ed è stato derubato di un orologio molto prezioso da due giovani, i quali gli hanno puntato una pistola al volto minacciandolo durante la rapina.

Armando Izzo
Armando Izzo
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ultimo aggiornamento: 05-07-2026

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Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Era uno scherzo dello zio,poi l’ha riconosciuto e c’hanno riso su. Ehhh, è proprio un burlone lo zio…

Scimmionelli
Scimmionelli
13 minuti fa
Reply to  Berggreen

Zio tordo ti faceva questi scherzi del caxxo? Adesso capisco perche’ sei cresciuto cosi’ traumatizzato.

Berggreen
Berggreen
12 secondi fa
Reply to  Scimmionelli

Io mica ho uno zio camorrista, cogli one.

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