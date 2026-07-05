Attimi di paura per l’ex granata Armando Izzo, minacciato con una pistola durante una rapina, rubato un orologio di lusso
Attimi di terrore per l’ex difensore del Torino, ora in forza all’Avellino, Armando Izzo. Il difensore campano si trovava a Terracina (Latina) in pieno centro ed è stato derubato di un orologio molto prezioso da due giovani, i quali gli hanno puntato una pistola al volto minacciandolo durante la rapina.
Era uno scherzo dello zio,poi l’ha riconosciuto e c’hanno riso su. Ehhh, è proprio un burlone lo zio…
Zio tordo ti faceva questi scherzi del caxxo? Adesso capisco perche’ sei cresciuto cosi’ traumatizzato.
Io mica ho uno zio camorrista, cogli one.