In vista della nomina del nuovo presidente della FIGC, sono stati confermati i membri del Consiglio che procederanno alla sua designazione

Nella giornata di oggi verrà ufficializzato il nuovo presidente della FIGC. In attesa della decisione finale, la Federazione ha confermato in blocco i componenti del Consiglio Federale che saranno chiamati a eleggere il nuovo numero uno del calcio italiano.

Tra i membri che prenderanno parte alla votazione figurano, per la Serie A, Stefano Campoccia, Giuseppe Marotta e Giorgio Chiellini; per la Serie B, Antonio Gozzi; per la Serie C, Giulio Gallazzi; per la Lega Nazionale Dilettanti, Ilaria Bazzerla, Daniele Ortolano, Sergio Pedrazzini, Giacomo Fantazzini e Giuliano Tambaro; per l’Assocalciatori, Davide Biondini, Sara Gama, Valerio Bernardi e Umberto Calcagno; per l’Associazione Allenatori, Giancarlo Camolese e Silvia Città.