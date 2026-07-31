Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, dopo una lunga malattia, si è spento all’età di 66 anni

Cosa dire di Franco Baresi. Capitano, bandiera, uno dei giocatori simbolo del calcio italiano. Vent’anni al Milan, una vita: aveva 66 anni l’ex difensore e da tempo era malato. Non per questo però aveva rinunciato ad essere tedoforo nella sua città d’adozione, Milano, lo scorso febbraio alle Olimpiadi: aveva fatto di tutto per essere presente in un’occasione così speciale.

Con il Milan ha vinto tutto: con indosso la maglia numero 6 – che il club rossonero ha ritirato, dopo il suo addio al calcio – può vantare sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe e quattro Supercoppe italiane. Solo Paolo Maldini ha collezionato più presenze di lui. Dal 1977 al 1997 ha conosciuto solo quella maglia, oltre che ovviamente quella della Nazionale. In Azzurro ha disputato 3 Mondiali: l’ultimo quello americano del 1994, con la fascia al braccio.

L’addio del Milan

La morte di Franco Baresi è stata annunciata questa mattina alle 7.31 dal Milan, squadra di cui Baresi è stato leggenda e capitano. Queste le parole del Milan per salutare il suo capitano: La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura.

Il cordoglio del Torino

Il Torino, tramite i suoi canali social, ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza alla famiglia di Baresi, durante un momento così difficile. Queste le parole: Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi per la tristissima notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Baresi per la scomparsa di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e mondiale, colonna della nostra Nazionale, indomito capitano e bandiera del Milan, magistrale esempio di classe e senso di appartenenza. Con Franco Baresi ci lascia un gigante del nostro sport, un campione che ha sempre saputo essere un grande signore: dopo le vittorie piu’ entusiasmanti così come dopo le sconfitte più cocenti. Mancherà a tanti, ma il suo ricordo resterà vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.