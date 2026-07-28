Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell’Italia, per lui si tratta di un ritorno sulla panchina azzurra. Ranieri sarà il dt

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell’Italia, come confermato da dal presiedente Giovanni Malagò. Dopo il caso Pirlo, che aveva portato anche alle dimissioni di Maldini e Leonardo è arrivata la decisione: Mancini guiderà la nazionale italiana. Per il tecnico sarà un ritorno sulla panchina azzurra, con la quale si era laureato campione d’Europa nel 2021, prima di lasciare la Nazionale per l’Arabia. Il ruol di Direttore tecnico verrà invece ricoperto da Claudio Ranieri.