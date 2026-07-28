La stagione dell’Under 18 è iniziata nella giornata di ieri, con il raduno presso il Centro Sportivo Robaldo
La stagione del Torino Under 18 è finalmente iniziata, con la squadra che nella giornata di ieri si ritrovata al Centro Sportivo Robaldo. I ragazzi seguiranno le indicazioni del tecnico Riccardo Leardi e il suo staff, per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Ecco lo staff che seguirà l’Under 18 nella prossima stagione:
Allenatore: Riccardo Leardi
Vice Allenatore: Andrea Canavese
Collaboratore Tecnico: Matteo Delle Fratte
Preparatore Atletico: Federico Zanettin
Preparatore dei Portieri: Lorenzo Cocchi
Match Analyst: Mohammed Maher
Dottore: Emanuele Siano
Fisioterapista: Vito Donazzolo
Team Manager: Fabio Rolando
Ecco la lista dei giocatori per la prossima stagione:
Portieri: Agosto, Goralczyk, Salaroglio
Difensori: Antonelli, Befani, Burg, Cai, Houser, Piano, Pierro
Centrocampisti: Boulifi, Cigaina, Juhasz, Ndime Soye, Pagliano, Ramondetti
Attaccanti: Black, Marangon, Moraglio, Nebbia, Russo