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La stagione dell’Under 18 è iniziata nella giornata di ieri, con il raduno presso il Centro Sportivo Robaldo

La stagione del Torino Under 18 è finalmente iniziata, con la squadra che nella giornata di ieri si ritrovata al Centro Sportivo Robaldo. I ragazzi seguiranno le indicazioni del tecnico Riccardo Leardi e il suo staff, per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Ecco lo staff che seguirà l’Under 18 nella prossima stagione:

Allenatore: Riccardo Leardi 

Vice Allenatore: Andrea Canavese 

Collaboratore Tecnico: Matteo Delle Fratte 

Preparatore Atletico: Federico Zanettin 

Preparatore dei Portieri: Lorenzo Cocchi 

Match Analyst: Mohammed Maher 

Dottore: Emanuele Siano 

Fisioterapista: Vito Donazzolo  

Team Manager: Fabio Rolando

Ecco la lista dei giocatori per la prossima stagione:

Portieri: Agosto, Goralczyk, Salaroglio

Difensori: Antonelli, Befani, Burg, Cai, Houser, Piano, Pierro

Centrocampisti: Boulifi, Cigaina, Juhasz, Ndime Soye, Pagliano, Ramondetti

Attaccanti: Black, Marangon, Moraglio, Nebbia, Russo

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ultimo aggiornamento: 28-07-2026

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