A seguito della scomparsa dell’ex giocatore e bandiera del Livorno, i tifosi hanno voluto rendergli l’ultimo saluto allo stadio Picchi

Nel giorno dell’ultimo saluto a Igor Protti, il mondo del calcio e la città di Livorno si sono stretti attorno alla sua memoria per rendergli omaggio. Come da sua volontà, l’ex giocatore ha scelto di salutare per l’ultima volta i suoi tifosi allo stadio Armando Picchi.

Il feretro ha compiuto il giro dell’impianto, fermandosi poi sotto la curva. Il carro si è posizionato rivolto verso la Curva Nord, con il portellone aperto in direzione dei tifosi. Sulla bara erano adagiati fiori, sciarpe e una maglia, in un momento di grande commozione e partecipazione da parte dei presenti, che lo hanno salutato con grande emozione.