L’ex stella di Brasile, Barcellona e Milan ritorna in campo a 46 anni. Il talento brasiliano giocherà con il Ravenna in serie C

Un caso molto curioso quello di Ronaldinho che, all’età di 46 anni, torna a calcare un terreno di gioco a distanza di quasi 11 anni dalla sua ultima partita ufficiale in un campionato (Fulminense, 26 settembre 2025). Infatti, l’ex Barcellona e Milan sarà un nuovo giocatore del Ravenna, squadra italiana che milita nel campionato di serie C, dove avrà anche un ruolo all’interno della società. Ronaldinho farà, dunque, parte del club romagnolo a partire dal ritiro estivo sotto la guida di Andrea Mandorlini e, come riportato la Gazzetta dello Sport, verrà annunciato il 23 giugno a Miami con un grande evento.

Più di un decennio fa l’ultima gara ufficiale

Prima del Ravenna, l’ultima squadra professionistica con cui Ronaldinho ha disputato l’ultima gara ufficiale fu il Fulminense, squadra del campionato di serie A Brasiliano. Il 26 settembre 2025 è la data della sua ultima apparizione in un campo da calcio, in cui si sono affrontate Fulminense e Goias. La partita di Ronaldinho, durata 45′ minuti, segna la momentanea della carriera calcistica del brasiliano prima dell’indiscrezione del suo approdo nel club emiliano.