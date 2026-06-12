Il Pontefice ha ricevuto la massima onorificenza prevista da una squadra di calcio pochi giorni dopo la visita del Bernabéu

Il Real Madrid ha conferito a Papa Leone XIV il titolo di socio onorario, la massima onorificenza prevista dal club blanco. La decisione è stata approvata dal consiglio direttivo presieduto da Florentino Pérez, che ha voluto riconoscere al Pontefice il valore simbolico della sua figura e il suo messaggio universale di pace: “Il Real Madrid dimostra così la sua ammirazione e il suo riconoscimento per una figura universale che rappresenta miliardi di persone e che promuove la pace, la solidarietà e la giustizia nel mondo. La sua visita allo stadio Santiago Bernabéu l’8 giugno 2026 è stata un onore per il Real Madrid e rimarrà per sempre una delle immagini più emozionanti della nostra storia”.