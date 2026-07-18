Il Torino si stringe intorno a Giovanni Francini per la perdita della figlia Martina, scomparsa a soli 28 anni

Il Torino si stringe intorno alla famiglia di Giovanni Francini, ex difensore granata, per la morte prematura della figlia Martina, deceduta a soli 28 anni. Il mondo del calcio e in particolare il Torino e il Napoli, club in cui Francini ha giocato hanno espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza all’ex calciatore.

Il cordoglio del Torino

Attraverso i suoi canali social il Torino ha espresso vicinanza alla famiglia Francini. Di seguito le parole del Torino: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per la triste notizia, si stringono con affetto intorno a Giovanni Francini, ex calciatore granata, e a tutta la famiglia, nel ricordo di Martina Francini, troppo presto strappata all’affetto dei suoi cari. Alla mamma Lucilla, ai fratelli Fulvio (allenatore della prima squadra femminile del Torino FC), Alessio e Filippo, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata.“