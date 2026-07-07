Il presidente del Napoli e il figlio Luigi sono indagati per bancarotta e per falso in bilancio, perquisite le sedi di Napoli e Bari

Sono ore delicate quelle che sta vivendo la famiglia De Laurentiis, infatti il presidente del Napoli e il figlio Luigi, presidente del Bari sono stati indagati per bancarotta. A insospettire la Guardia di Finanza sono state soprattutto le operazioni di mercato tra i due club e i debiti della società pugliese.