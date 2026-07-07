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Il presidente del Napoli e il figlio Luigi sono indagati per bancarotta e per falso in bilancio, perquisite le sedi di Napoli e Bari

Sono ore delicate quelle che sta vivendo la famiglia De Laurentiis, infatti il presidente del Napoli e il figlio Luigi, presidente del Bari sono stati indagati per bancarotta. A insospettire la Guardia di Finanza sono state soprattutto le operazioni di mercato tra i due club e i debiti della società pugliese.

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ultimo aggiornamento: 07-07-2026

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3 Commenti
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suoladicane
suoladicane
1 ora fa

chissà che la procura non allarghi l’inchiesta agli affari con carie…..
carie paiasu cuntabale vattene!

Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

Il prossimo devi essere tu!
Forza Guardia di Finanza

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Andrea63
Andrea63
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

Speriamo!!

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