Duvan Zapata sarà ancora un giocatore del Torino per i prossimi due anni: lunedì la firma sul nuovo contratto

Duvan Zapata sarà ancora un giocatore del Torino. L’accordo era già stato trovato negli scorsi giorni. Zapata con 5 milioni di euro lordi a stagione è il giocatore che guadagna di più al Torino. Il contratto in scadenza nel 2027 adesso arriverà fino al 2028, con l’ingaggio di un anno spalmato in due anni. Lunedì la firma e il prolungamento con l’annuncio che sarà poi imminente. Il capitano del Torino non si muove.