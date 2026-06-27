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Duvan Zapata sarà ancora un giocatore del Torino per i prossimi due anni: lunedì la firma sul nuovo contratto

Duvan Zapata sarà ancora un giocatore del Torino. L’accordo era già stato trovato negli scorsi giorni. Zapata con 5 milioni di euro lordi a stagione è il giocatore che guadagna di più al Torino. Il contratto in scadenza nel 2027 adesso arriverà fino al 2028, con l’ingaggio di un anno spalmato in due anni. Lunedì la firma e il prolungamento con l’annuncio che sarà poi imminente. Il capitano del Torino non si muove.

Duvan Zapata of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.
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ultimo aggiornamento: 27-06-2026

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3 Commenti
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Scimmionelli
Scimmionelli
49 minuti fa

Bene! Duvan puo’ dare ancora molto, soprattutto entrando a partita iniziata. Se anche Simeone resta, come sembra per ora, la prima punta c’e’.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Scimmionelli
Scimmionelli
52 minuti fa
Reply to  Cairo la peggior disgrazia dopo Superga

Che ne dici di questo? Ci vai si o no?

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