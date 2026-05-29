Il tecnico del Torino, attualmente in scadenza, potrebbe tornare ad allenare già pima dell’inizio della prossima stagione

In queste giornate di analisi e riflessione, il Torino sta valutando il futuro della propria panchina e della squadra. Tra gli aspetti da definire c’è anche la questione relativa all’allenatore: la società granata sembra avere le idee chiare sui possibili candidati, ma l’eventuale permanenza di D’Aversa potrebbe rappresentare una soluzione alternativa o un piano di riserva. In questo contesto, il presidente Urbano Cairo ha dichiarato: “Adesso stiamo ragionando con Petrachi per il futuro: D’Aversa è considerato, ma abbiamo anche altre ipotesi, dipenderà dalla filosofia di gioco che vorremmo fare.”, confermando come la scelta sia ancora aperta e legata alla direzione tecnica del club.

Il tecnico, tuttavia, difficilmente resterà sulla panchina granata. L’ottimo rendimento mostrato ha infatti attirato l’attenzione del Verona, che lo considera tra i principali profili per raccogliere l’eredità di Sammarco. Il club veneto sta valutando diverse opzioni per la prossima stagione e vede in D’Aversa un allenatore capace di garantire solidità e continuità di risultati, oltre a una gestione già collaudata del gruppo. Al momento, proprio D’Aversa e Gilardino risultano i principali obiettivi della società scaligera, con entrambi i tecnici che potrebbero intraprendere un nuovo percorso in panchina nella prossima annata.