Vlasic e Njie alla rinascente nell’entusiasmo dei tanti tifosi alla Rinascente di Via Lagrange, autografi e foto per i due calciatori granata

Entusiasmo e grande folla alla Rinascente di Via Lagrange a Torino, dove Alieu Njie e Nikola Vlasic hanno presenziato nel meet&greet organizzato dal Toro nel corner del Torino FC Store. Tanti tifosi hanno avuto modo di fare foto con i due giocatori granata e di ricevere il loro autografo. Iniziativa positiva che ha portato una forte affluenza all’interno dello store, con circa 300 tifosi presenti e una lunga coda per arrivare dai due claciatori granata.

Le foto

Ecco alcune foto scattate durante il meet&greet con Vlasic e Njie.