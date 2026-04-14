L’ex Milan Marco Fassone ha confermato di avere, nei mesi scorsi, ricevuto mandato per una “esplorazione approfondita sul Torino”

“Mi sono svegliato con il telefonino invaso di messaggi. Nel mio lavoro attuale, faccio da consulente, da advisor a tanti soggetti interessati a investire nel mondo del calcio in Europa. L’anno scorso, a fine del 2025, uno dei miei clienti mi aveva chiesto di fare un’esplorazione approfondita sul Torino, cosa che è nata e poi è finita lì”. Così l’ex dirigente del Milan, oggi consulente, ha confermato in radio la notizia secondo la quale ci sarebbero stati diversi incontri tra lui e il presidente Cairo, spiegandone il motivo. Fassone ha aggiunto che non si trattava di Red Bull: “No, erano altri clienti, al momento non ho nessun nuovo mandato”.

Il patron del Torino Urbano Cairo (foto Toro.it)









