L’ex dirigente del Milan lavora come intermediario e nell’ultimo periodo ha incontrato il presidente del Torino

Al momento di tratta solo di incontri senza che ci sia necessariamente l’idea di un compratore già in contatto con il presidente Cairo. Ma, come riportato da La Stampa, sembra che però il patron granata abbia più volte nell’ultimo periodo incontrato Marco Fassone. Si tratta dell’ex dirigente del Milan, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato fino al giugno del 2019. Un riferimento temporale importante perché Fassone, nel 2020 (come poi svelato l’anno successivo), aveva fatto da intermediario del fondo americano Arlington per un piano d’ingresso nella Sampdoria allora ancora nelle mani di Ferrero. Un ruolo, quello di intermediario appunto, che potrebbe quindi anche nel caso del Torino e di Cairo avere a che fare con la presenza di possibili investitori interessati al club granata.

Il dossier sul tavolo di Bank of America

Un altro piccolo indizio sulla strada di una possibile cessione (lo stesso presidente Cairo si è detto disponibile pur sottolineando l’assenza di richieste in tal senso) dopo le indiscrezioni riportate dal Sole 24 ore, sulla presenza di un dossier che circolerebbe in più banche d’affari compresa Bank of America.