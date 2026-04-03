L’ex dirigente del Milan lavora come intermediario e nell’ultimo periodo ha incontrato il presidente del Torino
Al momento di tratta solo di incontri senza che ci sia necessariamente l’idea di un compratore già in contatto con il presidente Cairo. Ma, come riportato da La Stampa, sembra che però il patron granata abbia più volte nell’ultimo periodo incontrato Marco Fassone. Si tratta dell’ex dirigente del Milan, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato fino al giugno del 2019. Un riferimento temporale importante perché Fassone, nel 2020 (come poi svelato l’anno successivo), aveva fatto da intermediario del fondo americano Arlington per un piano d’ingresso nella Sampdoria allora ancora nelle mani di Ferrero. Un ruolo, quello di intermediario appunto, che potrebbe quindi anche nel caso del Torino e di Cairo avere a che fare con la presenza di possibili investitori interessati al club granata.
Il dossier sul tavolo di Bank of America
Un altro piccolo indizio sulla strada di una possibile cessione (lo stesso presidente Cairo si è detto disponibile pur sottolineando l’assenza di richieste in tal senso) dopo le indiscrezioni riportate dal Sole 24 ore, sulla presenza di un dossier che circolerebbe in più banche d’affari compresa Bank of America.
Certo che, come pensa qualcuno, si potrebbe andar peggio e scomparire. Ma tra una lenta irreversibile agonia (si pensi al dimezzamento della tifoseria e la nulla programmazione in tutti i settori, solo per dirne due) alla quale questo signore ci sta conducendo e il rischio del buono o del cattivo… Leggi il resto »
Fassone è un professionista conosciuto nel suo ambiente ed eccelle in alcuni aspetti,fa il suo lavoro,noto che le prefiche han gia messo le giaculatorie in atto. Strada lunghissima,pensate anche a sto professionista che ha che fare con un malmostoso e tanto altro cosi. Sara lunga notte,liberarsi della peggior sciagura dopo… Leggi il resto »
Bank of America…ma anche il Banco del Mutuo Soccorso, persino il Banco dei pegni, sarebbero meglio del nano di Masio.
anche la PFM,Le Orme,i Camaleoti,i New Trolss no,son doriani
Mi fermerei alla PFM e agli Area ,ma anche ai CCCP. E Cristiano Godano come presidente…ma invece siamo la Bandabardò.
Bandabardò è tanta roba, il povero Erriquez non merita il paragone, noi siamo la banda del buco
Dillo a me, l’ho scritto di proposito per menzionarla. Amo il progressive rock italiano e non solo.
( REM prima maniera,Le Negresses Vertes…) Avrei dovuto scrivere Ladri di Biciclette,ma amo la Bandabardò e volevo mantenere vivo il ricordo.