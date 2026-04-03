Toro.it

L’ex dirigente del Milan lavora come intermediario e nell’ultimo periodo ha incontrato il presidente del Torino

Al momento di tratta solo di incontri senza che ci sia necessariamente l’idea di un compratore già in contatto con il presidente Cairo. Ma, come riportato da La Stampa, sembra che però il patron granata abbia più volte nell’ultimo periodo incontrato Marco Fassone. Si tratta dell’ex dirigente del Milan, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato fino al giugno del 2019. Un riferimento temporale importante perché Fassone, nel 2020 (come poi svelato l’anno successivo), aveva fatto da intermediario del fondo americano Arlington per un piano d’ingresso nella Sampdoria allora ancora nelle mani di Ferrero. Un ruolo, quello di intermediario appunto, che potrebbe quindi anche nel caso del Torino e di Cairo avere a che fare con la presenza di possibili investitori interessati al club granata.

Il dossier sul tavolo di Bank of America

Un altro piccolo indizio sulla strada di una possibile cessione (lo stesso presidente Cairo si è detto disponibile pur sottolineando l’assenza di richieste in tal senso) dopo le indiscrezioni riportate dal Sole 24 ore, sulla presenza di un dossier che circolerebbe in più banche d’affari compresa Bank of America.

Urbano Cairo
Il patron del Torino Urbano Cairo (foto Toro.it)
TAG:
evidenza home

ultimo aggiornamento: 03-04-2026

Iscriviti
Notificami
26 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Antichi doveri 2
Antichi doveri 2
1 giorno fa

Certo che, come pensa qualcuno, si potrebbe andar peggio e scomparire. Ma tra una lenta irreversibile agonia (si pensi al dimezzamento della tifoseria e la nulla programmazione in tutti i settori, solo per dirne due) alla quale questo signore ci sta conducendo e il rischio del buono o del cattivo… Leggi il resto »

madde71
madde71
1 giorno fa

Fassone è un professionista conosciuto nel suo ambiente ed eccelle in alcuni aspetti,fa il suo lavoro,noto che le prefiche han gia messo le giaculatorie in atto. Strada lunghissima,pensate anche a sto professionista che ha che fare con un malmostoso e tanto altro cosi. Sara lunga notte,liberarsi della peggior sciagura dopo… Leggi il resto »

Berggreen
Berggreen
1 giorno fa

Bank of America…ma anche il Banco del Mutuo Soccorso, persino il Banco dei pegni, sarebbero meglio del nano di Masio.

madde71
madde71
1 giorno fa
Reply to  Berggreen

anche la PFM,Le Orme,i Camaleoti,i New Trolss no,son doriani

Berggreen
Berggreen
1 giorno fa
Reply to  madde71

Mi fermerei alla PFM e agli Area ,ma anche ai CCCP. E Cristiano Godano come presidente…ma invece siamo la Bandabardò.

Last edited 1 giorno fa by Berggreen
Dhrama
Dhrama
1 giorno fa
Reply to  Berggreen

Bandabardò è tanta roba, il povero Erriquez non merita il paragone, noi siamo la banda del buco

Berggreen
Berggreen
1 giorno fa
Reply to  Dhrama

Dillo a me, l’ho scritto di proposito per menzionarla. Amo il progressive rock italiano e non solo.
( REM prima maniera,Le Negresses Vertes…) Avrei dovuto scrivere Ladri di Biciclette,ma amo la Bandabardò e volevo mantenere vivo il ricordo.

Last edited 1 giorno fa by Berggreen

Torino, si ferma Zapata: l’esito degli esami

Un altro Simeone, 34 anni dopo: da Diego a Giovanni, Pisa è una questione di famiglia