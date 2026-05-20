Il centrocampista granata è stato convocato dal ct della nazionale turca per la gara amichevole del 3 giugno 2026
Il nome di Ilkhan è presente all’interno della lista dei 26 convocati diramata dal tecnico della Turchia U21 Korkmaz, in vista della gara amichevole di giugno. La nazionale turca sarà impegnata nella sfida contro il Kosovo fissata mercoledì 3 giugno a Istanbul.
Dunque, alla stagione positiva del centrocampista granata si aggiunge anche la convocazione nella nazionale turca U21, dove è uno dei giocatori più importanti.
Anche Alieu Njie è stato convocato dalla sua under 21. La nazionale svedese si riunirà all’inizio di giugno per un’amichevole contro la Finlandia, in programma il prossimo 4 giugno alla Fredriksskans Arena di Kalmar.