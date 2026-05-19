A pochi giorni dal derby della Mole, ultima sfida del campionato, la Digos ha emesso diversi Daspo nei confronti di alcuni tifosi granata

Nei prossimi giorni il clima attorno alla città di Torino è destinato a scaldarsi ulteriormente. L’ultima gara di campionato rappresenta sempre un appuntamento carico di interesse, ma quando a chiudere la stagione è il derby della Mole, l’attesa e la tensione in città diventano inevitabilmente ancora più intense.

Tuttavia, a pochi giorni dall’incontro, la Digos ha emanato 30 Daspo nei confronti di alcuni tifosi del Torino appartenenti al gruppo “Ultras Granata”. Questi provvedimenti prevedono il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per periodi fino a cinque anni e, in alcuni casi, anche l’obbligo di firma.

Gli episodi sanzionati

Venti di questi provvedimenti sono stati notificati a seguito di ciò che è successo il 4 febbraio a Monza, in occasione della gara di Coppa Italia. In quella particolare situazione, diversi tifosi coinvolti avrebbero infatti tentato di addentrarsi nel settore destinato ai tifosi nerazzurri. Gli altri dieci Daspo sono stati invece destinati ai tifosi granata che, in occasione della sfida contro la Roma del 18 gennaio hanno tentato di entrare in contatto con i sostenitori della squadra della capitale.