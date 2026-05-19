Il Sindaco di Torino, intervistato ai microfono di Radio Gtt, ha parlato della situazione non facile delle due squadre torinesi

Il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Gtt, dove ha, anche, parlato del derby della Mole e delle rispetive situazioni delle due squadre. “Purtroppo non posso andare al derby, ho un altro impegno. Mi sembra una situazione non particolarmente felice per entrambe le squadre. Gli obiettivi di inizio stagione non mi paiono raggiunti. Io, da torinese e amante del calcio, sono un po’ dispiaciuto e lo dico con franchezza“. Ha poi proseguito parlando del’importanza per una città come Torino di tornare a essere protagonista del calcio italiano: “Ero bambino quando a Torino si decidevano i campionati tutti gli anni e Toro e Juve erano davvero decisive nella definizione del campionato. Quest’anno è andata male sia per la Juve che per il Torino. Torino è una città che merita di tornare ad essere assoluta protagonista del calcio italiano ed è quello che da cittadino, e non da Sindaco, mi auguro ogni giorno”.