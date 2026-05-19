Le decisioni del giudice sportivo in merito all’ultima giornata di campionato: Maripan salta la sfida contro la Juventus
Con il termine della 37a giornata di campionato, il giudice sportivo ha diramato quelle che sono state le decisioni in merito ai recenti episodi avvenuti sui diversi campi della Serie A.
Il Torino affronterà la sfids del prossimo weekend, che lo vedrà impegnato nel derby della Mole, senza Maripan che dovrà saltare la partita per somma di ammonizioni. Così come per i granata anche la Juventus affronterà il derby senza il difensore Bremer, anche lui assente a causa della 5a ammonizione rimediata nella sfida contro la Fiorentina.
Calciatori espulsi
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00
ROVELLA Nicolò (Lazio): per avere, al 25° del secondo tempo, colpito con una manata
al volto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze.
VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma): per avere, al 25° del secondo tempo, colpito
con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
RANIERI Luca (Fiorentina): per avere, al 27° del secondo tempo, quale calciatore in
panchina, rivolto una critica irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione
rilevata dal Quarto Ufficiale.
Calciatori non espulsi
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARACCIOLO Antonio Aldo (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Decima sanzione).
CARVALHO DE OLIVEIRA Vitor Manuel (Genoa): per proteste nei confronti degli
ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
GAGLIARDINI Roberto (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
KAMARA Hassane (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfonso (Torino): per comportamento non
regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus): per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TAYLOR Kenneth Ina Dorothea (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VARELA TAVARES Nuno Albertino (Lazio): per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).