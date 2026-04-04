Per la prima volta dal 1992 ci sarà un Simeone che giocherà all’Arena Garibaldi, stavolta con la maglia granata

Archiviata la pausa per le Nazionali, è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Il Torino si prepara alla trasferta sul campo del Pisa di Hiljemark in occasione della 31ª giornata, una sfida importante per continuare a tenere a distanza la zona retrocessione.

Quella contro i nerazzurri sarà una sfida dal sapore di un incrocio d’altri tempi. Se è vero che le due squadre si sono ritrovate recentemente in campionato a Torino e in Coppa Italia, bisogna tornare indietro addirittura di ben 36 anni per ritrovare invece un precedente in Serie A a Pisa, all’Arena Garibaldi. Sono invece 34 gli anni trascorsi dall’ultima volta di un Simeone in quello stadio.

La prima del Cholito all’Arena Garibaldi

Sì, la sfida di domenica profumerà di passato anche per questo motivo. Perché l’incrocio col Pisa, in casa Simeone, non è affatto banale e si tramanda di padre in figlio. Giovanni, arrivato in estate al Toro e già in gol nella gara d’andata (finita 2-2 all’Olimpico), si troverà infatti per la prima volta a giocare nello stadio in cui il padre mosse i primi passi nel calcio italiano. Il Cholo giocò a Pisa due stagioni, dal 1990 al 1992: la prima in Serie A (e in quel caso, appunto, incrociò i granata), la seconda in Serie B dopo la retrocessione dell’anno precedente.

Questo vuol dire che a distanza di 34 anni dall’ultima volta ci sarà un Simeone a calcare quel terreno di gioco. Non sarà Diego, che ha lasciato la squadra toscana nel 1992, ma il figlio Giovanni.

Nel 1990 il Pisa di Diego contro il Toro di Mondonico

Per trovare una sfida tra Pisa e Torino di quegli anni bisogna far riferimento alla stagione 1990/1991, quella dello storico scudetto della Sampdoria di Vialli e Mancini, che chiuse davanti al Milan di Sacchi e all’Inter di Trapattoni. Il 16 dicembre 1990 il Torino di Mondonico faceva infatti visita al Pisa di Lucescu, uscendo sconfitto per 2-0 sotto i colpi di Padovano e Piovanelli. In mezzo al campo, tra i nerazzurri, c’era anche un giovane Diego Simeone, papà di Giovanni e oggi allenatore dell’Atletico Madrid.

A distanza di trentasei anni da quella partita ci sarà un altro Simeone sul campo del Pisa, stavolta il Cholito.