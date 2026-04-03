Il 91 granata ha rimediato una distrazione parziale del retto femorale della coscia destra durante l’allenamento al Fila
Non arrivano buone notizie in casa granata dove Duvan Zapata ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà certamente fuori dai convocati per la trasferta di Pisa, ma che mette in dubbio la sua presenza anche nei prossimi impegni.
Di seguito il comunicato del Torino: “Il Torino Football Club comunica che il calciatore Duvan Zapata è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.
I tempi di recupero
L’infortunio muscolare rimediato da Zapata, che costringerà il colombiano a saltare le trasferte di Pisa e Verona, potrebbe mettere a rischio anche la sua presenza nella gara con la Cremonese del 19 aprile. Tutto dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio e da come il calciatore reagirà.
Poteva chiudere la carriera negli Emirati o da quelle parti, ma ora non si può più grazie a quello psicopatico yankee di mer..xda.
Spiace per lui, non per la Cairese del masiota…
Reda, portate una sfiga nera, peggio di Jones…. l’ultimo articolo su “Zapata rivede la luce” non ci andava proprio 😂