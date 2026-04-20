Ecco i numeri relativi alla gara disputata ieri tra Cremonese e Torino finita 0-0: i granata trovano la prima conclusione in porta al 94′

Dopo la complicata trasferta di Pisa anche quella di Cremona non è da meno. I granata faticano durante tutta la partita, soprattutto in zona offensiva dove si rendono pericolosi solo nei minuti finali. Nel complesso è stata una gara poco entusiasmante da entrambi i lati, ma la Cremonese è risultata essere sicuramente più motivata a partire dal numero di conclusioni. I grigiorossi hanno registrato 14 tiri totali di cui 4 verso lo specchio della porta avversaria, il Torino ha tirato solamente 4 volte e addirittura in 1 sola circostanza la sfera è andata verso la porta.

Il possesso palla testimonia la superiorità della Cremonese: 65% del possesso palla per i padroni di casa e 35% per i granata.



Torino sterile davanti

La sterilità dell’attacco granata durante la gara di ieri è stata evidente sotto tutti i punti di vista, difficoltà enormi in fase di costruzione e di finalizzazione. Infatti, il Torino, oltre ad aver effettuato 1 solo tiro in porta, si è trovato poche volte nell’area di rigore avversaria dove ha effettuato appena 7 tocchi. D’altro canto, la Cremonese si è riversata spesso nell’area del Torino registrano 26 tocchi al suo interno.

Sempre in attacco emerge un ulteriore dislivello tra le due squadre relativo alla fase di costruzione: infatti, la Cremonese ha effettuato 93/129 passaggi nel terzo offensivo (73%), mentre i granata solo 37/69 (54%). Anche il dato sulle palle lunghe vede, ancora una volta, la Cremonese avanti con 25/59 palle lunghe andate a buon fine (42%), contro le 16/51 effettuate dal Torino (31%). Infine, il dato sui cross dei granata è quello più precario: su 7 cross tentati 0 sono andati a buon fine, La Cremonese ne ha effettuati di più (29) e solo 4 sono andati a compimento (14%).