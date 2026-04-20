Da Coverciano, dove ha ritirato un premio, Duvan Zapata ha parlato della stagione dei granata, di D’Aversa e del suo futuro

A margine della consegna dei premi Mcl-Ussi-Entel “Inside the Sport 2026”, che ha avuto luogo a Coverciano, Duvan Zapata – tra i premiati, come capitano storico – ha parlato anche del Torino, di D’Aversa e del proprio futuro. In merito a quest’ultimo aspetto, come già il Cholito poco tempo fa, ha scelto di non sbilanciarsi né di fare promesse: “Il futuro è incerto, nessuno lo conosce. Io mi concentro sul presente, che è finire bene le partite che rimangono. Il futuro poi si vedrà, neanche io lo so. Al Torino sto bene. Permanenza? In teoria, in pratica non lo sai mai”.

Zapata su D’Aversa

“Per me è un onore essere qua – ha spiegato – , ho fatto di tutto per esserci perché dovevo allenarmi. Ho cambiato i programmi perché ci tenevo, ringrazio per questo riconoscimento, vengo in rappresentanza del Torino”. E sulla stagione: “”Abbiamo avuto una stagione complicata, in ogni partita abbiamo cercato di alzare il livello e migliorare. Ora con D’Aversa c’è stata una spinta in più, migliorando su aspetti dentro e fuori dal campo”.