Il ds del Torino, Gianluca Petrachi, ha parlato dal palco di Coverciano dove è stato premiato all’interno della rassegna Inside The Sport 2026

Premiato a Coverciano all’interno della rassegna Inside The Sport 2026, il ds del Torino Gianluca Petrachi dal palco ha parlato del Torino ma pure della crisi del calcio italiano. “Arrivare in corsa come me quest’anno – ha spiegato – è ancora più problematico. Sono contento di rappresentare un club come il Torino che ha fatto la storia. Festeggeremo i 50 anni dall’ultimo scudetto, ne sono onorato. Guardiamo i bilanci per essere virtuosi e fare le cose per bene, tenendo i conti giusti e provando a scovare giovani talenti. Ci sono tante dinamiche per cui devi essere nel mondo del calciomercato per poterle capire”.

Il sistema delle retrocessioni

Sulla crisi del calcio italiano, con la terza assenza di fila dell’Italia dal Mondiale, Petrachi ha detto: “Parte tutto dal Settore giovanile. Comincerei col pagare bene gli allenatori, fatico a credere che con 800 euro si possa insegnare calcio ai giovani. Prima gratifichiamoli sul piano economico, per farlo vivere insegnando alle nuove leve: il dopolavoro, nel calcio, non dovrebbe esistere. Ci vogliono gli strumenti giusti per insegnare. E poi la stortura delle retrocessioni in Primavera, è una delle storture più grandi: i giocatori devono poter sbagliare, senza sentire il peso del rischio di una retrocessione. Se non facciamo sbagliare un giovane, arriverà terrorizzato in prima squadra”.