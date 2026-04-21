Il numero 8 granata, dopo un’apparizione nella gara contro la Lazio, non ha più messo piede in campo da quando D’Aversa è il tecnico granata

Passa il tempo ma la situazione di Ivan Ilic rimane la stessa, anche con il cambio di allenatore il serbo non convince ed è sempre più ai margini del progetto granata. Durante questa stagione l’ex Hellas ha dovuto far fronte, anche, a diversi infortuni come quello legato alla lombalgia, oltre alla distorsione al ginocchio rimediata a novembre in nazionale. A margine delle difficoltà riscontrate a livello fisico, una volta tornato a disposizione ha continuato a non convincere, collezionando panchine anche con il nuovo tecnico D’Aversa.

Ilic, l’avventura in granata ai titoli di coda

Il numero 8 granata è arrivato a Torino durante la sessione del mercato invernale della stagione 2022/2023 con grandi aspettative da parte di tutti i tifosi granata. Attese, forse eccessive, che non sono mai state ripagate sul campo vanificando un investimento dispendioso (15.7 milioni di Euro). L’unica stagione positiva è stata quella del 2024/2025 in cui il serbo era partito molto bene trovando il gol alla 2a giornata di Serie A, salvo poi fermarsi bruscamente nel proseguimento del Campionato. Tanto che la sua partenza sembrava imminente durante il mercato di gennaio, ma per motivi burocratici tutto andò in fumo.

Pertanto, va verso la conclusione l’ennesima stagione incolore di Ilic, uno dei giocatori tecnicamente più dotati all’interno della rosa granata e, ciò nonostante, non è mai riuscito a esprimersi totalmente. Il giocatore, che ha ancora un anno di contratto, dovrà cercare insieme alla società una soluzione in estate. Nell’interesse del giocatore c’è sicuramente quello di un riscatto personale mentre in quello della società c’è la volontà di non perdere il giocatore parametro 0 e, dunque, vanificare il secondo acquisto più costoso dell’era Cairo.