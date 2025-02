La telenovela dell’inverno granata si è conclusa in un nulla di fatto: Ilic rimane nonostante sembrasse fatta la cessione allo Spartak

Fumata nera. Se una delle due telenovele del mercato invernale del Torino – quella riguardante Casadei – ha avuto un finale positivo, la seconda invece no. Si parla in questo caso di Ilic, e della trattativa con lo Spartak Mosca per una sua cessione che è stata in piedi per più di un mese. Tutto è iniziato intorno a metà gennaio, quando il club russo si è interessato alla situazione del serbo, il quale ha avuto delle difficoltà nella prima parte di stagione. Tutte le parti erano d’accordo per un trasferimento, al punto che il giocatore ha anche svolto le visite mediche con i biancorossi. Poi, però, la frenata.

Ilic rimane

Sembrava tutto fatto, al punto che Cairo, convinto di avere già i 20 milioni di euro provenienti dalla sua partenza in tasca, ha scelto di investire una parte di quei soldi in Casadei. Il primo campanello d’allarme è però arrivato poco dopo la chiusura della finestra di calciomercato in Italia, quando Stankovic ha messo in dubbio l’arrivo dell’ex Verona. Non è mai arrivata una motivazione ufficiale, ma probabilmente tutto era legato al fatto che il club russo volesse ritrattare la cifra definita chiedendo uno sconto, trovando un muro da parte del Torino. Una situazione strana, che alla fine si è conclusa in un nulla di fatto per la trattativa. Ilic dunque rimane granata, anche perché il mercato in Russia è terminato.

La situazione lista

Ma cosa succede ora, dato che il classe 2001 era stato escluso dalla lista del Toro per la Serie A? Ilic può ancora essere reintegrato, grazie a una postilla nel regolamento che afferma come sia permessa la “Sostituzione di un giocatore proveniente dall’estero per il quale non si sia completata positivamente la procedura di rilascio del transfer“. A lui dovrebbe lasciare però il posto capitan Zapata, che invece era stato inserito con la speranza di poter giocare qualche partita nel finale di campionato. In ogni caso il serbo tornerà in lista, ma avendo saltato pressoché un mese di allenamenti dovrà prima ritrovare la forma giusta e poi il posto, ora che in mezzo al campo la concorrenza è folta.