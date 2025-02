Il Torino ha chiuso il mercato di gennaio senza aver ceduto Ilic, motivo per cui il bilancio del mese rimane in rosso

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa ormai quasi da tre settimane, è vero, ma per fare un vero e proprio bilancio delle spese effettuate e dei ricavi serviva necessariamente aspettare il finale della telenovela Ilic-Spartak Mosca, che si è conclusa in un nulla di fatto. La mancata cessione del calciatore serbo fa sì che il mercato di gennaio del Torino si chiuda in rosso, dati i 20 milioni che vengono a mancare. Nonostante questo, se si allarga l’orizzonte all’intera stagione e dunque anche alle trattative estive, Cairo ha ancora una volta guadagnato molto, date le cessioni di Buongiorno e Bellanova. Ma nel dettaglio, quanto ha speso e incassato il club nell’ultimo mese?

Le spese del Torino a gennaio 2025

4 i nuovi volti dopo il mercato invernale, ma il 95% della spesa effettuata è legata all’acquisto di Casadei. Per il centrocampista italiano il club ha investito ben 13 milioni di euro, lasciando anche al Chelsea il 20% sulla futura rivendita. Gli altri soldi, una piccolissima parte, sono invece stati spesi per il prestito di Salama: 200mila euro versati al Reims per questi 6 mesi, mentre per l’eventuale riscatto servirebbero altri 4 milioni. Anche Biraghi ed Elmas sono arrivati in prestito con diritto di riscatto, ma in questo caso senza pagare nulla in questa prima fase: il riscatto del terzino ammonta a 100mila euro, mentre quello del macedone a circa 17 milioni. La spesa totale di gennaio, dunque, è di 13,2 milioni di euro.

I ricavi: i soldi incassati

Molto bassi invece i ricavi, dato che provengono soltanto dalla cessione di Vojvoda al Como. Il kosovaro, infatti, è passato ai lariani a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro. Questa l’unica cessione significativa, mentre Bayeye e Ciammaglichella hanno lasciato la squadra in prestito. Il bilancio totale di questo calciomercato, dunque, è di -10,7 milioni di euro.