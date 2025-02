L’esterno nel 3-5-2 ha trovato pochissimo spazio, nel 4-2-3-1 è praticamente un titolare: ora si aspetta il rinnovo

All’inizio della stagione, Karamoh sembrava lontano dalla titolarità nel progetto di Vanoli. Il 3-5-2 adottato dall’allenatore granata, che pure sin da subito aveva sottolineato di credere nel giocatore, non sembrava adatto alle caratteristiche dell’esterno, che faticava a trovare spazio nelle gerarchie della squadra. L’incertezza sulla sua posizione in campo creava dubbi anche riguardo al suo futuro a Torino, con molti che pensavano potesse essere sacrificato. Invece il suo rilancio ha cambiato anche il futuro del calciatore, che in queste ultime settimane ha trovato sempre più spazio e per il quale la società ha pronto il rinnovo (il suo contratto scadrà infatti il prossimo 30 giugno).

Il cambiamento tattico e il rilancio

Con l’introduzione del 4-2-3-1, Vanoli ha trovato un nuovo sistema di gioco che ha valorizzato le qualità di Karamoh. Questo schema, più offensivo e adatto alle sue caratteristiche da esterno, ha consentito al giocatore di esprimersi al meglio, conquistando progressivamente un posto da titolare. La sua velocità, capacità di dribbling e propensione ad attaccare gli spazi sono diventate risorse fondamentali per la squadra. Da giocatore marginale, Karamoh è diventato un elemento chiave nell’undici titolare del Toro, mostrando miglioramenti costanti e guadagnandosi la fiducia di Vanoli. Ogni partita ha visto crescere la sua sicurezza in campo: gli manca il gol che insegue ormai da diverse partite. .

Le conferme del presidente Cairo

Che si stia lavorando per il rinnovo lo ha confermato anche il presidente Cairo pubblicamente, lo scorso mese: “Il rinnovo di Karamoh? Lo faremo.” Queste parole hanno rassicurato lo stesso giocatore, che oltre alla fiducia del proprio allenatore può contare su quella della dirigenza. Il Toro farà di tutto per prolungare il contratto dell’esterno, convinto che Karamoh rappresenti una risorsa importante per il futuro della squadra. Le ottime prestazioni messe in campo recentemente hanno fatto capire quanto il club creda nel suo valore e nella sua crescita.