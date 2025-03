Dopo che la trattativa con lo Spartak Mosca è saltata, la dirigenza del Torino ha provato a venderlo allo Zenit

Lo Zenit lo aveva cercato nell’estate del 2024, lo Spartak si è avvicinato a Ilic qualche mese dopo, nel mese di gennaio. Poi, come noto, la trattativa è saltata. Dalla Russia, come riporta Sport Express, arriva la notizia secondo la quale la dirigenza del Torino nell’ultima sessione avrebbe in extremis provato a piazzare il centrocampista proprio allo Zenit. Sempre una squadra russa, dunque, la stessa che come detto si era avvicinata al serbo qualche mese fa, con un’offerta che poi era stata rifiutata per la scelta del giocatore di trasferirsi allo Zenit.