Il contratto di Lazaro, inizialmente in scadenza il prossimo 30 giugno, è stato prolungato di un anno tramite una clausola

Un giusto premio per quanto di buono fatto nel corso di questa stagione. Il Torino ha esercitato l’opzione di rinnovo del contratto per Lazaro, che sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno, prolungando dunque di almeno una stagione la sua permanenza in granata. La notizia era nell’aria, a confermarlo è stato invece mister Vanoli, che durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma ha dichiarato: “Sono contento per lui, se fai bene sul campo è giusto essere premiato“.

Rinnovato il contratto di Lazaro

Il Torino e Valentino Lazaro ancora insieme, e non poteva essere altrimenti dopo il rendimento di questa stagione. Fino a questo momento, infatti, l’austriaco sta vivendo forse la migliore annata della propria carriera: a dimostrarlo sono sì i numeri (6 assist), ma anche le prestazioni. Da quando il tecnico lo ha spostato nella posizione di ala d’attacco l’ex Inter è migliorato ancora di più, e adesso è uno dei titolari inamovibili della rosa. La società è stata brava a riservarsi l’opzione di rinnovo, e nel momento giusto l’ha esercitata rendendo così ufficiale il prosieguo della storia con il giocatore.