La conferenza stampa di Paolo Vanoli alla vigilia della sfida tra Parma e Torino in programma domani alle 15 al Tardini

Domani contro il Parma il Torino andrà a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Milan e Monza. A presentare la sfida contro i ducali è Paolo Vanoli. “Mi unisco al cordoglio della società per Bruno Pizzul. Per quanto riguarda la settimana, quando ci sono buoni risultati si lavora con più qualità, ieri Ilic ha avuto la febbre, vedremo oggi. Abbiamo recuperato Tameze che farà parte del gruppo, per il resto siamo pronti”.

A Torino Channel, Vanoli parla anche di Casadei: “Avevo detto di avere un centrocampo tecnico e facevo fatica ad attaccare la profondità, a parte Gineitis, ma lui non ha ancora la forza e la maturità che Casadei ha dentro l’area, per questo è stato scelto un centrocampista funzionale alla mia idea di gioco. La sua presenza è importante dentro l’area, deve essere uno stimolo per gli altri centrocampisti, volevo più gol dai centrocampisti e dagli esterni, questo lo stiamo facendo ma possiamo fare anche meglio”. Sui ricordi a Parma da calciatore: “Se ho raggiunto dei risultati importanti è stato grazie a quel periodo, ai campioni che ogni giorno mi insegnavano qualcosa, ho raggiunto la Nazionale. Dico sempre ai miei giocatori questo, da un momento all’altro puoi diventare protagonista. Parma è stato l’inizio di qualcosa di fantastico, in un club che anche oggi piano piano sta ripercorrendo anche se con più fatica quella storia”.

La conferenza stampa di Vanoli

Questo suo anno qui può essere un trampolino per il suo Toro?

“Le nuove soluzioni ci hanno dato più continuità. Siamo cresciuti tutti e lo dicono i risultati, non ci dobbiamo fermare, ogni partita per noi è una finale, dobbiamo andare avanti così per costruire una base importante per il futuro”.

Come sta Sanabria?

“Tonny e Adams stanno facendo un grande lavoro per la squadra, stiamo lavorando bene, sicuramente Tonny, avendo un centrocampo diverso, possiamo ancora meglio sfruttarlo per caratteristiche, per venire a fare il raccordo. Adams invece è un giocatore dalla profondità corta, deve migliorare in questo gioco di raccordo, la nostra fase offensiva passa attraverso la punta. Adams non ha fatto gol ma per esempio a Monza con l’assist è stato decisivo. Vedo la voglia di Tonny di conquistare un posto, quando l’ho sostituito su un angolo ho detto ‘Aspettiamo l’angolo’ e lui mi ha detto ‘No mister, facciamo subito’. Sta bene, ha fatto un giorno in più di scarico.

Domani saranno 100 panchine nel calcio da prof. Fermandoti a riflettere, quale ricordo ti viene per primo in mente?

“Ti ringrazio perché non lo sapevo, ho un difetto che può essere un pregio, guardo sempre avanti, spero sempre di farne altre 100. In questo percorso la cosa che mi fa più piacere è che quello che ho fatto me lo sono conquistato, sono stato con grandi allenatori ma on l’umiltà di imparare. La prima panchina da prof ti fa venire un po’ di paura, certo, ma è stato un bel percorso, però ripeto, guardo sempre avanti”.