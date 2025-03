Per la sfida contro il Parma Vanoli pensa di riconfermare gli 11 titolari con il Monza, unico ballottaggio Pedersen-Walukiewicz

Si avvicina sempre di più la sfida tra Parma e Torino. Le due squadre metteranno in scena sicuramente una partita combattuta e a fare la differenza saranno i dettagli. Vanoli va verso una riconferma degli 11 titolari contro il Monza, con pochi dubbi e pochi ballottaggi. In porta nessun tipo di dubbio con Milinkovic-Savic che è indispensabile al Torino e difenderà senza alcun dubbio la porta granata. Davanti a lui la coppia difensiva composta da Coco e Maripan, coppia che ormai è ben rodata e sempre più affidabile. A sinistra dovrebbe giocare Biraghi, con Sosa pronto ad entrare a partita in corso. Il solo ballottaggio pare essere quello tra Pedersen e Walukiewicz. I due hanno caratteristiche molto diverse con il polacco in grado di dare più equilibrio alla squadra e per questo in vantaggio sul compagno.

Tameze torna a disposizione ma ora Casadei è il titolare

Può sorridere Vanoli che a centrocampo riaccoglie a braccia aperte Tameze, giocatore poco utilizzato ad inizio stagione ma che è diventato una pedina importante nel gioco di Vanoli. Il francese si era infortunato nella sfida contro il Genoa ma è finalmente tornato a diposizione della squadra. Il numero 61 partirà quindi dalla panchina con titolari Ricci, ormai colonna portante di questo Toro, e Casadei che contro il Monza ha disputato una partita strepitosa riuscendo anche a segnare il suo primo gol in Serie A e con la maglia del Toro. Sulla trequarti poi agirà il solito Vlasic che da quando il Toro è passato al 4-2-3-1 sembra essere rinato. Anche contro il Monza, pur senza segnare o fare assist è stato coinvolto in maniera importante in entrambe le azioni che hanno portato al gol dei granata.

Elmas ancora titolare con Lazaro e Adams

Alla sinistra di Vlasic giocherà Elmas. Il nuovo arrivato ha giocato 3 partite in maglia granata, contro Bologna, Milan e Monza, segnando già due reti contro il Bologna e il Monza. Il suo apporto al gioco di Vanoli è importantissimo, aggiunge fantasia e tanta qualità tecnica sulla fascia sinistra. A destra del numero 10 invece agirà Lazaro. Le sue qualità offensive sono evidenti, tanto che ha già fornito 6 assist in questo campionato. Inoltre la sua esperienza da esterno a tutta fascia lo spinge a rientrare e dare una mano in difesa, offrendo così equilibrio ai granata. Come unica punta giocherà ovviamente Adams che cercherà di ritornare al gol. In panchina Sanabria e Karamoh saranno delle carte importanti da giocarsi a partita in corso

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione del Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams A disp. Paleari, Donnarumma, Sosa, Pedersen, Masina, Dembelè, Tameze, Linetty, Gineitis, Ilic, Karamoh, Sanabria, Salama. All. Paolo Vanoli

Squlificati: Nessuno

Indisponibili: Schuurs, Zapata, Ilkhan, Njie