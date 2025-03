La probabile formazione del Parma di Cristian Chivu per la partita in casa contro il Torino di Paolo Vanoli

Continua la “scalata” del Torino, che dopo le due vittorie consecutive contro Milan e Monza vuole ottenere un altro successo. I granata faranno visita a un Parma che nell’ultimo turno ha perso 1-0 a Udine, e che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Sarà la terza partita sulla panchina dei Ducali per Cristian Chivu, che era partito bene con una vittoria contro il Bologna. L’allenatore romeno proverà a mischiare un po’ le carte rispetto alle ultime due uscite, anche per cogliere di sorpresa Vanoli e i suoi.

Le possibili scelte di Chivu

Tante, tantissime assenze per gli emiliani. Chivu dovrà infatti fare a meno di nomi importanti come Circati, Kowalski, Charpentier, Djuric, Benedyczak, Osorio e soprattutto un giocatore cardine di questa stagione come Mihaila. Sarà dunque un Parma totalmente rivoluzionato, con diverse novità. In porta toccherà sempre a Suzuki, mentre i difensori centrali nel 4-3-3 saranno Valenti e Balogh. Sulla destra pronto Hainaut, mentre il terzino sinistro sarà Valeri. In cabina di regia ci sarà Estevez, che avrà ai suoi fianchi Mandela Keita e Sohm. Tanta freschezza e gioventù in attacco, con Cancellieri e Man che faranno da supporto a Bonny.

La probabile formazione del Parma

Ecco la possibile formazione titolare del Parma per la sfida contro il Torino di oggi:

Probabile formazione Parma (4-3-3): Suzuki; Hainaut, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Cancellieri, Bonny, Man. A disp. Corvi, Marcone, Lovik, Leoni, Delprato, Vogliacco, Ondrejka, Camara, Almqvist, Pellegrino, Haj Mohamed. All. Chivu

Indisponibili: Circati, Kowalski, Charpentier, Djuric, Benedyczak, Osorio, Mihaila

Squalificati: –