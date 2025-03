Il centrocampista azzurro se la vedrà con l’allenatore che lo ha fatto esplodere ormai tre stagioni fa nella Primavera dell’Inter

Non sarà una partita come le altre quella tra Parma e Torino: sia per la posta in palio, che seppur ridimensionata è comunque alta, sia per i corsi e ricorsi storici che andranno a emergere. Non sarà una partita come le altre per Vanoli, che torna nello stadio in cui si è affermato maggiormente come calciatore, ma neanche per Casadei. Il centrocampista granata infatti ritroverà domani Cristian Chivu, uno dei suoi primi allenatori a livello giovanile nonché quello che gli ha permesso di fare l’exploit, prima della grande chiamata del Chelsea.

Dolce ritrovo per Casadei

40 presenze, 17 gol, 5 assist e un campionato Primavera vinto: questo il “palmares” di Casadei insieme a Chivu con l’Inter Primavera, a cui si aggiungono anche 11 gol in 16 partite tra Under 17 e Under 18. Un bottino tutt’altro che banale, che ha permesso all’attuale giocatore del Torino di attirare le richieste di club importanti come il Chelsea, che è arrivato a spendere 20 milioni di euro per lui. Casadei e Chivu contro per la prima volta dunque, ma quante cose belle hanno ottenuto insieme. Il romeno è stato l’allenatore ideale per la crescita del centrocampista classe 2003, mentre Cesare è stato uno dei migliori prospetti avuti tra le mani del tecnico del Parma. È per questo che il suo ritorno in Italia, le sue prestazioni e le parole di Spalletti nei suoi confronti sono state viste anche come una vittoria personale.

Ora avversari

I sentimenti e le emozioni saranno limitate però a pochi attimi prima del calcio d’inizio, perché poi si diventerà avversari. E allora ecco che quella di domani potrà essere la più difficile delle partite per Casadei considerando come l’allenatore avversario lo conosca bene e sa per certo i modi in cui limitarlo. Ma nessun problema, il classe 2003 ha i mezzi per oltrepassare anche questo.