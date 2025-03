I precedenti di Parma-Torino: in trasferta in Emilia i granata hanno sempre fatto fatica, e il bilancio lo conferma

Parma-Torino è uno degli anticipi della 28ª giornata di Serie A. Una partita importante per le due squadre: per i ducali, che sono alla ricerca di punti salvezza; per i granata, che vogliono ottenere la terza vittoria consecutiva e avvicinarsi alle zone alte della classifica. Storicamente, però, le trasferte al Tardini hanno spesso lasciato l’amaro in bocca al Toro. Non a caso il bilancio in Serie A parla di 3 vittorie, 4 pareggi e addirittura 10 sconfitte in 17 precedenti, con i Crociati che hanno anche segnato il doppio dei gol in queste partite. E allora servirà una grande prestazione per smentire la storia e i numeri, oltre che per invertire il trend degli ultimi anni.

L’ultimo precedente: la vittoria di 4 anni fa

Sebbene il Torino molto spesso abbia fatto fatica in terra emiliana, va detto come l’ultima volta che le due squadre si sono incontrate sia andata molto bene. Infatti l’ultimo precedente risale a 4 anni fa, al 3 gennaio 2021, quando l’allenatore dei granata era Marco Giampaolo. In quell’occasione arrivò una grande vittoria per 0-3, targata Singo, Izzo e la meteora Gojak. Un ottimo Toro che rappresentò però quasi un’eccezione, perché poi la stagione si evolse in modo negativo e Belotti e compagni si salvarono solo nelle ultimissime giornate.

Il successo del 2015

Di vittorie come detto non se ne possono raccontare tanto, e l’ultima prima di quella del 2021 risaliva addirittura al 2015, con Ventura allenatore. Quella volta, a marzo, i granata ebbero la meglio sul Parma con il risultato di 0-2, alimentando le speranze di una qualificazione in Europa che però alla fine non arrivò per soli due punti.

Il 4-1 targato Amauri

Una delle vittore più pesanti per il Toro risale invece al 2013 – anche in quella occasione marzo -, quando il Parma ottenne un grande successo per 4-1. Mattatore assoluto della partita fu Amauri, autore di una tripletta, che poco più di un anno dopo si trasferì proprio in granata.