Cristiano Biraghi ha parlato oggi del suo arrivo in maglia granata e dell’ambiente che ha trovato dopo aver lasciato la Fiorentina

Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di Sky raccontando il suo trasferimento dalla Fiorentina al Torino e delle sue impressioni appena arrivato in granata. Queste le sue parole riguardo all’ambiente granata: “Le cose che mi hanno colpito di più da quando sono arrivato sono diverse. Si vede che è un ambiente che merita dei palcoscenici importanti che negli ultimi anni non sono stati raggiunti, ma c’è la grande voglia di tornarci e anche questo mi ha spinto a venire”. Ambizioni importanti quelle del nuovo numero 34 del Toro che ci ha messo pochissimo tempo a rubare il posto da titolare a Sosa come terzino sinistro nella difesa a 4 di Vanoli.

Il paragone con Firenze

Cristiano Biraghi ha anche paragonato Torino e Firenze in quanto, a detta sua, sono due città molto simili dal punto di vista del tifo: “Arrivo da una realtà simile come tifo, sono città che vivono di calcio e hanno una passione sfrenata per questi colori e di conseguenza sono esigenti. Mi è sempre piaciuto giocare in piazze così perché ti fanno sentire giocatore. Siamo qui per dare soddisfazioni ai tifosi”. Sicuramente l’aiuto dell’ex giocatore della Fiorentina può essere determinante per il Toro. Il numero 34 infatti porta tanta esperienza e tanta qualità, soprattutto sulle palle inattive.