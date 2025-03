Ecco dove vedere Parma-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma sabato 8 marzo alle ore 15.00

Parma-Torino è uno degli anticipi della 28ª giornata di Serie A. Una sfida importante per le due squadre, con gli emiliani che vogliono ottenere punti per la salvezza e i granata che invece vogliono ottenere la terza vittoria consecutiva. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, e per poter accedere al contenuto è necessario sottoscrivere un abbonamento e scaricare l’applicazione su smart tv, smartphone, tablet, pc e console.