A Bologna e a Monza il macedone è andato a segno, Vanoli lo schiererà dal primo minuto anche domani al Tardini

C’è un dato curioso che emerge analizzando le prime partite con la maglia del Torino di Eljif Elmas: il macedone ha finora giocato due gare in trasferta ed entrambe le volte ha segnato. Gol al Bologna all’esordio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, gol al Monza che ha sbloccato il risultato. L’unica partita dove, finora, è rimasto a secco è quella in casa contro il Milan. Considerando che alle porte c’è un’altra trasferta, quella sul campo del Parma, il dato è certamente rassicurante.

Elmas a Parma a caccia di un altro gol

Paolo Vanoli non si baserà certamente su questo nel momento in cui stilerà la formazione ma Elmas dovrebbe comunque essere schierato ancora una volta dal primo minuto: per il numero 11 granata sarà l’occasione per dare la caccia al tris di reti in trasferta.

Se dovesse farcela ne sarebbero certamente contenti anche i suoi compagni e i tifosi, perché a trarne beneficio sarebbe il Torino. Ma sarebbero felici di ciò anche i dirigente del Lipsia, considerando che Elmas non rientra più nel proprio progetto tecnico del club tedesco e più positiva si rivelerà la sua esperienza in granata, più sarà semplice cederlo definitivamente in estate.

Calciomercato Torino: per Elmas si cercherà uno sconto

Il primo interlocutore sarà ovviamente il Torino, che ha una clausola per riscattare il cartellino attivabile versando nelle casse del Lipsia 17 milioni di euro: una cifra certamente molto importante per la società granata. Urbano Cairo e Davide Vagnati hanno già iniziato a fare tutte le valutazioni del caso, anche se appare difficile pensare che il presidente granata possa tirare fuori una tale cifra senza battere ciglio.

La strada che percorrerà il Torino sarà un’altra: Vagnati cercherà prima di ottenere uno sconto dal club tedesco, come più volte accaduto nel recente passato con giocatori arrivati con la formula del prestito con diritto di riscatto. Da Vlasic a Pellegri, da Lazaro a Miranchuk, gli esempi di questo tipo sono tanti e non sempre poi la trattativa si è conclusa. Ora è ancora presto per poter dire come terminerà la trattativa per Elmas, quel che invece è chiaro è che il macedone è un giocatore importante e anche Vanoli sarebbe felice di poter contare su di lui nella prossima stagione.