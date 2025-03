Ché Adams non segna dalla partita contro il Cagliari: 4 partite senza gol, in trasferta il digiuno è più lungo

Ché Adams in questo campionato ha segnato 7 gol e fornito 3 assist, un bottino non da poco per il numero 18 dei granata. Lo scozzese attualmente però non sta trovando il gol. L’ultimo gol segnato risale infatti alla vittoria contro il Cagliari per 2-0 in casa. Nella partita disputata il 24 gennaio Adams aveva segnato entrambi i gol dei granata ma da allora è a secco. Il Toro dopo il Cagliari ha affrontato l’Atalanta, Il Genoa, il Bologna, il Milan e il Monza. Nelle prime due partite ha pareggiato, perso contro i rossoblù e battuto le ultime due squadre. Lo scozzese ha saltato solamente la sfida contro il Milan per infortunio mentre ha giocato le altre 4 senza però trovare mai il gol.

Assist contro il Monza ma servono i suoi gol

Contro il Monza Adams non ha trovato il gol ma è riuscito a trovare quantomeno l’assist per il gol del 0-2 firmato da Cesare Casadei. Nelle altre partite poi il numero 18 ha sempre giocato bene rendendosi pericoloso e giocando per la squadra, spesso abbassandosi a dialogare con i compagni per costruire azioni offensive importanti. Purtroppo però dall’infortunio di Zapata il Toro ha bisogno di una prima punta che segni con continuità. La squadra di Vanoli ha quindi bisogno dei gol di Adams per andare avanti.

Casadei può integrare i gol di Adams

Nella partita contro il Monza si è vista una cosa molto positiva per il Toro: la propensione offensiva di Casadei. Il centrocampista infatti, nonostante giocasse in mediana insieme a Ricci è stato il primo giocatore per tiri tentati nel Torino e il primo per tocchi in area avversaria. Questa sua qualità può portarlo a segnare tanti gol e, così facendo, ad integrare i gol non segnati da Adams che a giocare come unica punta fa, ogni tanto, un po’ fatica.