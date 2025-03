Dopo il periodo negativo alla Pro Vercelli Dell’Aquila finalmente trova il primo gol in Serie C al Messina e il Toro lo aspetta fiducioso

Francesco Dell’Aquila ad inizio anno aveva lasciato i granata per trasferirsi in prestito in Serie C alla Pro Vercelli. Nella terza serie di calcio italiano però il classe 2004 non era riuscito a brillare. Nonostante un gol in Coppa Italia Serie C infatti il ragazzo ha trovato pochissimo spazio: appena 7 presenze in campionato di cui una sola da titolare: 0 gol e 0 assist. Dopo 10 partite consecutive senza entrare in campo (di cui 3 da convocato ma non entrato e 7 in cui non era stato nemmeno convocato) il giovane granata è stato richiamato dal suo club di appartenenza e girato in prestito in un’altra squadra di Serie C: il Messina.

Con il Messina un buon inizio: gol alla seconda da titolare

Nella sua nuova avventura in Serie C il classe 2004 sta vestendo la maglia del Messina. Con la maglia della squadra siciliana Francesco Dell’Aquila sembra rinato. Fino ad ora è stato convocato per 5 partite su sette, scendendo in campo in tre occasioni. Di queste tre partite disputate dal giovane due sono state giocate dal primo minuto mentre in un’occasione è entrato a partita in corso. Nell’ultima gara disputata dall’attaccante di proprietà del Torino il Messina ha perso la partita contro il Monopoli per 2-1 ma il numero 77 ha trovato il suo primo gol in Serie C.

Ora il Toro lo aspetta fiducioso

Certo un gol in Serie C non vuol dire consacrazione, Dell’Aquila ha ancora molto da imparare e deve crescere molto. Il Toro però ora aspetta il suo talentino fiducioso un giorno di poterlo vederlo guidare l’attacco granata in Serie A.