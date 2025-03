Salama e Tameze ancora in dubbio per la sfida con il Parma: per Tameze lavoro differenziato, decisivi gli ultimi allenamenti

Il Torino si prepara alla sfida contro il Parma al Tardini di sabato alle 15. In questi giorni ci saranno gli ultimi due allenamenti che definiranno anche la lista dei convocati e, soprattutto, quella dei convocabili. Infatti i granata hanno due giocatori in dubbio: Salama e Tameze. Il centrocampista si era infortunato nella sfida contro il Genoa, terminata 1-1, uscendo al trentesimo del primo tempo per un problema fisico. Gli esami successivi hanno evidenziato un trauma distrattivo del soleo sinistro. Questo infortunio ha costretto il numero 61 a saltare la trasferta a Bologna, la partita in casa contro il Milan e anche la partita a Monza contro la squadra di Nesta. Ora il francese sembra sulla via del recupero ma nell’allenamento di ieri ha ancora svolto un lavoro differenziato ed è quindi in dubbio per la partita con il Parma. Se fosse convocabile in ogni caso dovrebbe partire dalla panchina.

Salama fuori dai convocati contro il Monza, è ancora in dubbio

L’altro infortunato non lungodegente è Salama. L’attaccante arrivato in prestito con diritto di riscatto nel mercato invernale non ha ancora debuttato con la maglia del Torino, unico dei nuovi arrivati a non essere ancora sceso in campo. Contro il Monza il francese non è stato disponibile a causa di un problema alla schiena che nei giorni precedenti alla partita non gli avevano permesso di allenarsi al meglio. Dopo la sfida con il Monza ancora non è tornato e ha continuato a lavorare separatamente dal gruppo. Per questo una sua convocazione sembra molto improbabile. Saranno comunque decisivi gli ultimi due allenamenti per capire meglio la situazione.