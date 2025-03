Il Parma in casa va molto meglio: i gialloblù 14esimi nella classifica che conta solo le partite disputate in casa

Sabato alle 15 il Torino di Vanoli affronterà il Parma di Chivu. La partita sarà importantissima per entrambe le squadre. I granata vogliono i tre punti per dare continuità alle vittorie contro Milan e Monza e puntare alla zona sinistra del tabellone, attualmente ci sono 5 punti di distacco tra il Toro e il decimo posto occupato per ora dall’Udinese, i gialloblù invece hanno un disperato bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione che al momento dista solamente 1 punto. In casa il Parma ha giocato 14 partite, vincendone 4, pareggiandone 3 e perdendo le restanti 7, subendo 23 gol e segnandone 20. In questi 14 incontri casalinghi i gialloblù hanno totalizzato 15 punti con una media di 1,07 punti a partita. Sicuramente i ragazzi di Chivu fanno meglio in casa visto che in trasferta hanno una media di 0,62 punti fatti. Nella classifica stilata con solamente i punti guadagnati in casa infatti il Parma sarebbe 14esimo.

Toro leggermente peggio in trasferta

Dall’altra parti ci sono i granata che in questo campionato hanno giocato 14 partite in trasferta con un bilancio quasi perfettamente equilibrato: 5 sconfitte, 5 pareggi e 4 vittorie. Un totale di 17 punti totalizzati in trasferta per una media di 1,21 punti a partita. Media leggermente inferiore rispetto a quella in casa che è di 1,31 punti a partita. Lontano dall’Olimpico i granata hanno segnato più gol e ne hanno subiti anche di più. Il Toro di Vanoli lontano dal proprio pubblico ha segnato 19 gol (7 in più rispetto ai gol segnati in casa) e ha subito 20 reti (8 in più di quelle subite in casa). C’è da sottolineare che la media punti in trasferta è inferiore a quella in casa perché i granata hanno giocato una partita in più in trasferta.

Delle ultime 4 vittorie granata 2 erano in casa e 2 in trasferta

Con la vittoria contro il Monza la squadra di Vanoli ha raggiunto l’equilibrio. Infatti delle ultime 4 vittore ottenute dal Torino 2 sono state in casa, quella contro il Cagliari per 2-0 e quella contro il Milan per 2-1, mentre le altre due sono arrivate in trasferta, contro l’Empoli per 0-1 e contro il Monza per 0-2. Sabato i granata avranno l’occasione di aggiungere una vittoria in trasferta alla lista e dovranno essere bravi a non farsela scappare