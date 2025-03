I due, arrivati in estate per rinforzare le fasce, hanno perso il posto da titolari dopo 7 mesi e devono cercare di riguadagnarlo

È un Torino molto bello, quello visto nelle ultime uscite e soprattutto dall’inizio del 2025. Molto bello non solo per le prestazioni, ma anche per l’intensità di gioco di tutti i singoli, per la voglia messa in campo, per il fatto che ognuno abbia sempre l’opportunità di dire la propria. Questo è forse l’elemento che contraddistingue il Toro di Vanoli da quelli del passato, cioè il fatto che ognuno venga considerato parte importante delle gerarchie e non esistono titolari inamovibili. Lo ha dimostrato spesso nel corso della stagione il tecnico con la gestione di vari giocatori e ora questo sta accadendo in particolar modo sulle fasce, dove Sosa e Pedersen – gli acquisti dell’estate – hanno perso il posto e devono rincorrere se vogliono ritrovarlo.

Due storie differenti, stesso risultato

Sono state tante, tantissime le occasioni concesse da mister Vanoli al terzino norvegese e all’ex Ajax. Mai, però, i due hanno realmente convinto fino in fondo. È per questo che adesso, con un Torino più tranquillo e anche più bello da vedere il tecnico stia provando a fare degli esperimenti, che hanno portato i due a finire in panchina. Due storie differenti, ma che hanno portato allo stesso risultato. Sosa, infatti, è finito fuori dopo essersi assentato contro il Milan per un’influenza: in quella partita infatti è emerso Biraghi (arrivato in inverno anche per poter dargli il cambio qualche volta), e Vanoli ha scoperto di non poterne fare a meno. Pedersen invece aveva già giocato poco nelle settimane passate, poi è stato riproposto contro il Milan ma non ha per nulla convinto, e gli è stato nuovamente preferito Walukiewicz a Monza.

Ora devono rincorrere

Se Sosa può portare avanti l’alibi di aver davanti a sé comunque un giocatore forte e di esperienza, Pedersen invece deve fare i conti con la realtà, cioè il fatto che Vanoli abbia preferito adattare un difensore centrale come Walukiewicz piuttosto che schierare lui. Come detto prima però il risultato è comunque lo stesso, e adesso i due devono rincorrere se vogliono tornare titolari.