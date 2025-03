Nella sfida di sabato contro il Parma il Toro cercherà la terza vittoria consecutiva, fino ad ora in questa stagione non ci è mai riuscito

La sfida del Torino contro il Parma pesa particolarmente per entrambe le squadre, con i gialloblù che devono assolutamente fare punti per salvarsi e con il Toro che vuole quantomeno rientrare nella zona sinistra del tabellone. In questa sfida oltretutto i granata cercheranno la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Milan per 2-1 e Monza per 0-2.

Per il Torino sarebbe la prima volta in questo campionato. Infatti i granata non sono ancora riusciti ad ottenere 3 vittorie di fila in questa Serie A, fermandosi al massimo a 2 vittorie consecutive contro Atalanta e Venezia nelle prime giornate di Serie A.

Serve una crescita a livello mentale

Il fatto che ad oggi il Toro ancora non sia riuscito a vincere tre partite consecutive è evidentemente testimonianza del fatto che la squadra granata non sia mai riuscita a mettere in campo la continuità di cui si ha bisogno per cercare di raggiungere obiettivi più importanti. Contro il Parma i ragazzi di Vanoli hanno la possibilità e il dovere di cambiare questo dato e dimostrare di aver fatto un passo avanti importante dal punto di vista mentale. Il tecnico granata ha sicuramente lavorato molto da questo punto di vista, insistendo con i suoi giocatori per farli crescere e ora avranno l’occasione di mettere in pratica i suoi insegnamenti.

Due vittorie consecutive dopo troppi pareggi

Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Bologna all’andata il Toro ha decisamente migliorato le sue prestazioni riuscendo a perdere solamente una partita delle successive 10. Delle altre 9 partite però i granata sono riusciti a vincerne solamente tre, pareggiando le restanti 6. Quei 6 pareggi sono stati anche criticati per come sono arrivati e per i punti buttati, come il pareggio con il Parma o con il Genoa. Ora finalmente, dopo la sconfitta contro il Bologna sono arrivate due vittorie consecutive importanti e ora i granata puntano alla terza.