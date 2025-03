Il difensore cileno contro il Monza ha disputato un’altra ottima partita strepitosa: decisivo con il suo salvataggio su Zeroli

Maripan ormai è diventato un giocatore veramente irrinunciabile per il Toro di Vanoli. Il cileno da quando è tornato a giocare titolare contro il Bologna non ha più lasciato il campo. Sono ormai 11 le partite consecutive giocate dal primo minuto fino alla fine. Nell’ultima giornata contro il Monza il numero 13 del Toro si è reso protagonista di una prestazione monumentale. In particolare è da ricordare il suo intervento in area di rigore su Zeroli che, dopo un flipper in area, stava calciando a botta sicura dal limite dell’area piccola. Davanti si è però trovato un super intervento di Maripan che ha salvato Milinkovic-Savic liberando l’area di rigore.

Maripan sempre più irrinunciabile

Ci ha messo un po’ ad adattarsi al nuovo campionato e alla nuova squadra, ma ora Maripan è il leader indiscusso della linea difensiva del Toro superando nettamente Coco, contrariamente a quanto sembrava ad inizio stagione. La grinta del cileno ha conquistato l’allenatore, i compagni e soprattutto tutti i tifosi. Ormai i granata non possono più privarsi del proprio numero 13 che in questa seconda fase di stagione è migliorato in maniera esponenziale rendendosi decisivo in ogni partita dal punto di vista difensivo e riuscendo anche a segnare un gol importantissimo contro l’Atalanta.

Il cambio di modulo ha aiutato anche lui

Il cambio di modulo voluto da Vanoli ha sicuramente aiutato la crescita del cileno che da anni era abituato a giocare nella difesa a 4 e sembrava un po’ spaesato nella difesa a 3 con cui il Toro aveva iniziato la stagione. Insieme a Coco ora forma la coppia difensiva dei granata, una coppia che a parte qualche scivolone occasionale, sta funzionando benissimo ed è a fondamento dei successi che stanno arrivando nell’ultimo periodo della squadra di Vanoli.