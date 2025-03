In più interviste Bruno Pizzul aveva raccontato della sua ammirazione per il Torino: ecco il motivo che lo spinse a tifare per i granata

Grande telecronista e giornalista, Bruno Pizzul – che si è spento all’età di 86 anni – aveva raccontato della sua passione per il Toro e per il Grande Torino. Un’ammirazione sfociata in tifo come da lui stesso raccontato in una intervista a La Verità, nel 2021.

“Sì. Da queste parti – era originario di Cormons, in Friuli Venezia Giulia -, era facile ammirare il Grande Toro. Ma io e i miei coetanei diventammo tifosi del Torino per un altro motivo. Nell’immediato dopoguerra, qui la situazione era durissima: non si sapeva se saremmo rimasti con l’Italia o se saremmo finiti con la Jugoslavia. Non avevamo nulla. Miracolosamente, però, il prete del paese riuscì a trovare un pallone, che usava per chiamarci a raccolta in parrocchia. Solo che ne lasciava la gestione a noi ragazzi. Quelli più grandi di noi se ne impadronivano, non ce lo facevano mai toccare. Erano tutti tifosi della Juventus. Per reazione, ci mettemmo a tifare Torino…”.