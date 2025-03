Sette gli assist, stesso numero di quelli di Bellanova ma in una intera stagione: da sei anni non ne sfornava così tanti

Un grande Torino quello visto a Monza, che è riuscito a ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato. Un’ottima prestazione da parte dei ragazzi di Vanoli, che partita dopo partita stanno dimostrando non solo maturazione ma anche un grande affiatamento. Tutti, nessuno escluso, sono super coinvolti nel progetto e in grado di dare una mano nelle varie situazioni. Casi lampanti sono quelli di giocatori che in passato non riuscivano a incidere mentre adesso sono molto decisivi, Valentino Lazaro su tutti. L’austriaco, con quello fatto ad Adams domenica, ha raggiunto quota 7 assist in campionato eguagliando il Bellanova della scorsa stagione.

Eguagliato Bellanova (ma pure il record personale)

Per tanti mesi, dopo il mercato estivo, si è lamentata la mancanza di un esterno che potesse garantire superiorità e numeri come Bellanova. Ora, però, a quanto pare il Torino lo ha trovato: si tratta proprio dell’ex Inter, che ha eguagliato il numero di assist dell’italiano della scorsa stagione e anche il proprio record personale ottenuto con l’Hertha Berlino. Adesso ne manca uno per superarsi e per confermare l’ottimo rendimento stagionale.

Lazaro in crescita

È un ottimo Lazaro quello visto nelle ultime uscite, che da quando è stato spostato in avanti con il 4-2-3-1 non deve preoccuparsi più troppo dei compiti difensivi e può dar spazio alla propria creatività. Ed effettivamente fin qui lo sta facendo, come dimostrato sì dai numeri ma anche dalle prestazioni. Sono infatti 3 gli assist nelle ultime 5 partite – contro Atalanta, Genoa e Monza – che si sommano agli altri 4 della prima parte di stagione. Un numero importante, che di fatto gli permette di piazzarsi al 2° posto considerando l’intera Serie A, dietro solo a Nuno Tavares. Sintomo di una crescita avuta in questa stagione dall’austriaco, che con Vanoli sta trovando maggior libertà di esprimere la propria fantasia.