Oggi ricorrono i cinquant’anni dalla vittoria dello scudetto del 1976: il programma della giornata e della Partita della Storia

Sono passati 18.262 giorni da quando il Torino guidato da Gigi Radice vinceva il suo 7° scudetto nella stagione 1975/76. Il 16 maggio del ’76 (data del decisivo pareggio per 1-1 contro il Cesena al Comunale) rappresenta una memoria indelebile nel cuore di ogni tifoso granata, si chi all’epoca ha potuto vivere l’emozioni di quella storica vittoria, sia di chi l’ha soltanto sentita raccontare. A distanza di 50 anni da quel giorno, il popolo granata si appresta a ricordare e festeggiare quella cavalcata, riportando sul terreno da gioco tantissimi dei protagonisti delle grandi vittorie del Toro.

Il programma della giornata

I cancelli dello stadio Olimpico Grande Torino apriranno alle 13.00, con ancora dei biglietti disponibili. Il primo evento della giornata sarà la partita della squadra UGI 100% Torino, un’idea creata dal Torino FC e Casa UGI, che vede protagonisti i ragazzi in cura oncologica presso l’ospedale Regina Margherita. A seguire avrà luogo l’evento centrale del pomeriggio, ovvero la vera e propria Partita della Storia, la quale vedrà tornare in campo (per 35′ a tempo) tanti calciatori che hanno scritto la storia del Toro. Nell’intervallo, per giunta, andranno in scena alcune performance musicali di artisti di fede granata, come i Sensounico, Valerio Liboni e Oskar degli Statuto. La giornata terminerà con un tributo speciale verrà riservato a Giuseppe Dossena, Loris Bonesso e Fortunato Torrisi, i tre protagonisti dell’indimenticabile rimonta da 0-2 a 3-2 nel derby del 27 marzo 1983, i quali riceveranno un premio speciale.

Ecco chi scenderà in campo

In campo per la Partita della Storia tanti ex giocatori della storia del Torino: Gazzi, Ferrante, Vives, Asta, Rosina, Sorrentino, Policano, Fuser, Fusi, Policano. In più altri ex giocatori che non scenderanno sul terreno di gioco per la partita saranno comunque presenti all’evento: tra loro anche Puia, Fossati, Cereser, Pigino, Camolese e non solo. Durante l’intervallo della partita i campioni dello scudetto del 76′ sfileranno in campo e con loro anche il nipote di Pianelli, i figli di Ferrini (allora vice-allenatore) e infine il Ruggero Radice, figlio del tecnico Gigi che guidò quella grande squadra al tricolore. Saranno anche presenti alcuni giocatori cresciuti nelle giovanili del Torino, come Tiribocchi e Cois.